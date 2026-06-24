Посольство Ізраїлю заявило про «нацистські вітання» під час акції в центрі Києва на вихідних

Посольство Ізраїлю в Україні прокоментувало події в центрі Києва 21 червня, коли під час «КиївПрайду» також відбувалися акції опонентів руху.

Зокрема, за твердженням дипломатичного представництва, в цей час на Майдані Незалежності пройшла акція об’єднання «Братство»:

«Її учасники вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму».

Посольство висловило сподівання на оперативну реакцію правоохоронних органів України.

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Дипломатична установа не уточнила, про яку саме організацію йдеться й чи зверталася вона до правоохоронців самостійно. Християнська організація з подібною назвою, зокрема, не коментувала акцію й заяву посольства Ізраїлю.

Поліція Києва заявила 21 червня, що правоохоронці забезпечили правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці. За повідомленням відомства, заходи пройшли «без грубих порушень публічного порядку».

У центрі Києві 21 червня відбувся десятий марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти. Одночасно з ним на акцію вийшли опоненти «КиївПрайду».