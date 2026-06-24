Посольство Ізраїлю заявило про «нацистські вітання» під час акції в центрі Києва на вихідних

Посольство Ізраїлю в Україні прокоментувало події в центрі Києва 21 червня, коли під час «КиївПрайду» також відбувалися акції опонентів руху.
Зокрема, за
твердженням дипломатичного представництва, в цей час на Майдані Незалежності пройшла акція об’єднання «Братство»:
«Її учасники вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму».
Посольство висловило сподівання на оперативну реакцію правоохоронних органів України.
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Дипломатична установа не уточнила, про яку саме організацію йдеться й чи зверталася вона до правоохоронців самостійно. Християнська організація з подібною назвою, зокрема, не коментувала акцію й заяву посольства Ізраїлю.
Поліція Києва
заявила 21 червня, що правоохоронці забезпечили правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці. За повідомленням відомства, заходи пройшли «без грубих порушень публічного порядку».
У центрі Києві 21 червня
відбувся десятий марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти. Одночасно з ним на акцію вийшли опоненти «КиївПрайду».
Десятий «КиївПрайд»: як пройшов марш представників української ЛГБТ-спільноти (фоторепортаж)
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Марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти.
Цьогоріч учасники вийшли під гаслом «Наші родини – частина України»
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Учасники маршу «КиївПрайд»
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За оцінками організаторів «КиївПрайду», до ходи долучилися близько 5000 людей
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Серед учасників були представники дипломатичного корпусу, військові та цивільні
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Учасники акції закликали владу запровадити інститут цивільних партнерств, а також посилити відповідальність за злочини на ґрунті ненависті
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Колона українських військових на марші «КиївПрайд».
«Дуже важливо свої права відстоювати і казати, що ми також є. Тому що багато хто каже, що в армії немає ЛГБТ-людей, їх багато, і потрібно це висвітлювати» – розповів учасник акції, український військовий із позивним «Псіх»
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Учасники маршу звертаються, зокрема, до депутатів Верховної Ради із вимогою не голосувати за проєкт нового Цивільного кодексу в тому вигляді, в якому він є зараз, оскільки в документі йдеться, що родина – це саме шлюб між чоловіком та жінкою
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«Я хотів би, щоб мій партнер, коли я опинюсь, не дай Бог, у лікарні, міг до мене прийти. Я хочу, щоб він міг зі мною побут ділити. Я хочу з ним реєструвати партнерство і називати його чоловіком – не просто чоловіком, а треба, щоб і документ був, штамп у паспорті», – розповів «Псіх»
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Водночас у центрі столиці проходив і «Марш Традиції»
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Поліція розмежувала учасників двох акцій та перекрила частину міста
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Опоненти «КиївПрайду» кажуть, що 21 червня вони відзначають День батька
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«Я підтримую заходи на захист традиційної української родини, і абсолютно природний стан речей, що всі живі створіння розмножуються таким чином, що є тато, є мама і, відповідно, у них з’являються діти. Не розмножуються люди, якщо є два тата або дві мами», – розповів учасник акції на підтримку традиційної сім’ї Сергій Бойко
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У світі триває «Місяць Прайду», який щорічно традиційно відзначають у червні. В Україні в цей час громадська ЛГБТ-організація «КиївПрайд» організовує «Марш рівності»
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