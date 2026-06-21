«Наші родини – частина України» – в Києві відбувся ювілейний «КиївПрайд»

У центрі Києві 21 червня відбувся десятий марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти. Як передає з місця подій кореспондентка Радіо Свобода, акція відбувається під гаслом «Наші родини – частина України».

«Від ранку центр Києва перекритий, оскільки відбувається одразу два масових зібрання – акція «КиївПрайд» і мітинг спільноти за традиційну родину», – розповіла кореспондентка.

Учасники маршу звертаються, зокрема, до депутатів Верховної Ради із вимогою не голосувати за проєкт нового Цивільного кодексу в тому вигляді, в якому він є зараз. Застереження представники ЛГБТ-спільноти мають до визначення в проєкті документа родини лише як шлюбу між чоловіком і жінкою.

«Я хотів би, щоб мій партнер, коли я опинюсь, не дай Бог, у лікарні, міг до мене прийти. Я хочу, щоб він міг зі мною побут ділити. Я хочу з ним реєструвати партнерство і називати його чоловіком – не просто чоловіком, а треба щоб і документ був, штамп у паспорті», – розповів учасник акції, український військовий із позивним «Псіх».

Опоненти «КиївПрайду» кажуть, що 21 червня вони відзначають як День батька.

«Я підтримую заходи на захист традиційної української родини, і абсолютно природний стан речей, що всі живі створіння розмножуються таким чином, що є тато, є мама і, відповідно, у них з’являються діти. Не розмножуються люди, якщо є два тата або дві мами, або ще якісь вигадки псевдонаукові», – розповів учасник заходу на Хрещатику Сергій Бойко.

У світі триває Місяць Прайду, який щорічно традиційно відзначають у червні. В Україні в цей час громадська ЛГБТ-організація «КиївПрайд» організовує Марш рівності. Поліція розвела акції «КиївПрайд» та на підтримку традиційної сім’ї – перші зібралися біля парку Тараса Шевченка, другі – на Хрещатику.