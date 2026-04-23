ЛГБТ-люди в Україні «хочуть мати повноцінні стосунки, які визнає держава». Кажуть: є сигнал

В Україні з’являється судова практика, пов’язана з визнанням одностатевих пар. Верховний суд раніше підтвердив факт спільного проживання двох чоловіків як однієї сім’ї без офіційної реєстрації, і це рішення може вплинути на питання спадкування та володіння майном.

Колишній військовослужбовець Павло Лагойда – відкритий гей. Після двох років на фронті він повернувся до цивільного життя і разом із партнером Георгієм намагається домогтися офіційного визнання їхньої родини. Із не завжди приязним ставленням оточення йому довелося зіткнутися ще до війни, каже Павло: «Коли наді мною жартують, я приймаю цей жарт. Але я цей жарт перекручую так, що тобі вже потім стає незручно, що ти про це пожартував».

Два роки Павло служив у силах ППО. Згадує, що шлях в армії не завжди був простим: «Та вони не просто жартували, вони мене булили . І булили мене найвищі офіцери нашого складу. Полковники, лейтенанти, генерали. Я пам’ятаю, як він [командир] зібрав увесь стрій нашої частини, викликав мене на середину і сказав: «Цей хлопчик, як ви кажете, під***с, – каже, – підніміть руку всі, до кого він пристає».

Ніхто не підняв руку. І він конкретно, вибачте, заматюкався і каже: «Якого х**а ви тоді його чіпаєте? Він що, жити вам заважає?». Моя орієнтація відійшла на другий план, бо вони бачили мою роботу в армії, на передовій. Як колись казав ще командир у частині, який загинув: « Ви зараз із нього смієтеся, а колись ви з ним буханець хліба ділитимете ».

До суспільного тиску додаються і наслідки війни. Рідні Георгія, партнера Павла, залишилися на окупованих територіях, зв’язку з ними зараз немає. «В окупації померла мама. А чи живий батько, я не знаю, бо немає зв’язку. З іншими родичами, які живуть там, я не спілкуюся, бо вони підтримали окупаційну владу», – розповідає Георгій.

Юридично Павло та Георгій один одному – сторонні люди. Це позбавляє їх права, зокрема, на соціальний захист, який держава гарантує іншим сім’ям військовослужбовців.

«Багато хто про це говорить: якщо щось станеться зі мною або, не дай Боже, з ним – по факту, ми – ніхто один одному. Ми просто хочемо мати повноцінні стосунки, котрі будуть визнані державою », – каже Георгій.

Законопроєкт про цивільні партнерства передбачає, що такі пари отримають рівні права та обов’язки: право володіти майном, отримувати спадщину та соціальний захист у разі загибелі партнера або його зникнення безвісти. Поки що документ не ухвалений українським парламентом.

«Я ненавиджу цю фразу, коли [кажуть]: «Ой, я поїду за кордон, там життя краще». Так а що заважає тобі тут зробити життя кращим?» – міркує про свою боротьбу Павло Лагойда.

Перші юридичні зміни вже відбуваються. У березні 2026 року Верховний суд України ухвалив історичне рішення, підтвердивши факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю без офіційної реєстрації. Це дає можливість претендувати на спільне майно та спадкування. Хоча цей випадок поки що поодинокий, для таких пар, як Павло та Георгій, кажуть, це сигнал, що шлях до правової рівності в Україні відкритий.