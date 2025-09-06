Доступність посилання

Завжди актуальні права і свободи: АвтоПрайд за права ЛГБТК+ спільноти у Харкові (фоторепортаж)

У Харкові пройшов марш ЛГБТК+ спільноти. Він завершує заходи тижня рівності ХарківПрайду. Цьогоріч його організатори через безпеку вирішили пересісти на автівки.

Понад 10 машин, прикрашених веселковими прапорцями, символікою України та гаслами, проїхалися центральними вулицями Харкова. Учасників автомаршу супроводжувала поліція.

Темою цьогорічного АвтоПрайду є дискримінація та утиски представників ЛГБТК+ спільноти. Учасники правозахисного заходу серед іншого вимагають посилити відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, а також визнати сімейні партнерства для ЛГБТК+ спільноти.

Також учасники автопробігу відкидають закиди щодо недоречності таких заходів під час війни. Кажуть – говорити про власні права та свободи завжди доречно. Особливо зараз, коли їх також відстоюють на фронті наші військові.

Автори: Антон Авіжас, Оксана Нечепоренко

Колона учасників правозахисного маршу рухається запланованим маршрутом по одній з центральних магістралей Харкова
Прапорець із символікою ХарківПрайду. Його закріпили на одній з автівок учасники АвтоМаршу
На центральній площі міста навпроти Держпрому учасники автопробігу зробили зупинку. Тут пройшов короткий мітинг із відкритим мікрофоном
Станіслава – співорганізаторка ХарківПрайду. У 2023 році жінка зробила пропозицію своїй коханій і відтоді бореться за право юридично оформити стосунки. Наречена Станіслави Аліна зараз служить у лавах ЗСУ. У разі поранення чи захворювань коханої, каже Станіслава, вона не зможе потрапити у лікарню, адже офіційно не є родичкою Аліни. Також юридично незахищеними будуть і їхні діти, каже учасниця автопробігу
Учасники автопробігу під час мітингу скандували гасла: «Слава Україні», «Бунтуй, кохай, права не віддавай!», «Свобода, рівність, ХарківПрайд!»
Учасниця автопробігу, загорнута у веселковий прапор, під час мітингу на центральній площі міста
Учасники автопробігу вшановують пам’ять загиблих за Україну хвилиною мовчання
Правоохоронці, які охороняли захід, також долучилися до вшанування пам'яті загиблих героїв
Після мітингу на площі Свободи учасники АвтоПрайду рушили за визначеним маршрутом. Колону супроводжували правоохоронці
Учасниця під час руху колони махає через відкрите вікно автівки веселковим прапорцем, вітаючи харків’ян.Під час руху маршрутом учасники пробігу також вітали містян автомобільними сигналами
Під час руху маршрутом учасники пробігу також вітали містян автомобільними сигналами
