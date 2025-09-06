У Харкові пройшов марш ЛГБТК+ спільноти. Він завершує заходи тижня рівності ХарківПрайду. Цьогоріч його організатори через безпеку вирішили пересісти на автівки.

Понад 10 машин, прикрашених веселковими прапорцями, символікою України та гаслами, проїхалися центральними вулицями Харкова. Учасників автомаршу супроводжувала поліція.

Темою цьогорічного АвтоПрайду є дискримінація та утиски представників ЛГБТК+ спільноти. Учасники правозахисного заходу серед іншого вимагають посилити відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, а також визнати сімейні партнерства для ЛГБТК+ спільноти.

Також учасники автопробігу відкидають закиди щодо недоречності таких заходів під час війни. Кажуть – говорити про власні права та свободи завжди доречно. Особливо зараз, коли їх також відстоюють на фронті наші військові.

Автори: Антон Авіжас, Оксана Нечепоренко