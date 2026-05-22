У Росії в «ЛГБТ-пропаганді» звинуватили 13-річного школяра

У Росії щодо 13-річного школяра склали адміністративні протоколи про «ЛГБТ-пропаганду» та «демонстрацію екстремістської символіки» через картинку, яку він показав іншим дітям, повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на адвоката та матір дитини.

Видання не розкриває ім’я школяра та місто, в якому це сталося.

Адвокат дитини розповіла журналістам, що заяву до поліції написали батьки дітей, яким він показав якусь картинку. За словами адвоката, школяр не мав на меті пропаганду і не замислювався про наслідки.

Школяр не досяг віку адміністративної відповідальності, тому поліція передала матеріали до комісії у справах неповнолітніх. Після розгляду школяру оголосили попередження щодо протоколу про «ЛГБТ-пропаганду». За другим протоколом його можуть перевести до спеціальної навчально-виховної установи закритого типу. Крім того, його поставили на облік як малолітнього правопорушника.

«Хлопчик навчався на відмінно, і характеристики добрі, а потім трішки клацнуло, гормони пограли – захотілося десь пожартувати, щось розповісти. Дорослі люди розцінили, що це «ай-яй-яй», що він щось пропагує», – розповіла адвокат.

Мати школяра відмовилася розкривати журналістам подробиці.

У грудні 2022 року Володимир Путін підписав закон про повну заборону «пропаганди ЛГБТ» у Росії – раніше її було заборонено лише серед неповнолітніх. Закон запровадив великі, до 5 мільйонів рублів, штрафи за «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків».

Верховний суд Росії в листопаді 2023 року оголосив «екстремістським» та заборонив у Росії «міжнародний рух ЛГБТ», якого насправді не існує.