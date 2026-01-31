Суд у Росії визнав «ЛГБТ-пропагандою» фотографію гурту Queen

У Росії Московський міський суд відхилив апеляцію жителя Москви Давида Гевондяна, раніше оштрафованого за статтею про «пропаганду ЛГБТ» за розміщення в соціальній мережі «ВКонтакті» картинки із зображенням чоловіків, переодягнених у жінок. З рішення суду, яке виявило видання «Верстка», стало зрозуміло, що йдеться про фотографію учасників гурті Queen, перевдягнених у жіночий одяг під час зйомок кліпу на пісню I Want to Break Free.

26 березня Нагатинський районний суд Москви оштрафував 21-річного Давида Гевондяна за чотирма протоколами про пропаганду екстремізму та ЛГБТ, про це повідомляло видання «Медіазона». Однак із рішень районного суду було неясно, яке саме зображення «чоловіків, переодягнених у жіночий одяг та аксесуари (дитячі шпильки у волоссі)», суд визнав «пропагандою ЛГБТ».

Давид Гевондян заперечив рішення Нагатинського суду, посилаючись на відсутність складу правопорушення. В апеляційній скарзі він зазначив, що фото чоловіків у жіночому одязі не несе в собі «пропаганди ЛГБТ», а є знімком зі зйомок кліпу на пісню I Want to Break Free групи Queen, на якій зображено учасників музичного колективу. Суд цей аргумент відхилив.

«Розміщення на сайті фотографії учасників групи Queen, переодягнених у жіночий одяг, не має під собою жодного музичного підґрунтя з урахуванням загального змісту інформації, що поширюється», – сказано у рішенні Московського міського суду.

Дії Давида Гевондяна суд розцінив як пропаганду на тій підставі, що вони дають "позитивну оцінку обґрунтування нетрадиційних сексуальних відносин, що характеризуються як природні», а також «спотворюють» уявлення про стосунки між чоловіком та жінкою, «руйнуючи сімейні цінності».

Пісня I Want to Break Free, написана басистом Queen Джоном Діконом, увійшла до альбому The Works (1984). Кліп пісні є пародією на нескінченну мильну оперу Coronation Street, яка багато років йшла на телеканалі ITV, а також відсилає до колажу британського художника Річарда Гамільтона «Що робить сьогоднішні будинки такими різними, такими привабливими?» (1956), який вважається одним із найбільш ранніх творів попарту. Загалом переодягання були поширеними в британській комедії 1980-х років, зокрема їх широко використовували Monty Python, а також Стівен Фрай і Г’ю Лорі.