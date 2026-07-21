На Уралі співробітники ФСБ застрелили уродженця України, який нібито «планував теракт»

У Росії співробітники ФСБ відзвітували про «ліквідацію» жителя Тюмені, який нібито планував теракт на підприємстві на Уралі. Повідомлення центру громадських зв’язків ФСБ передає офіційна агенція ТАСС.

За твердженням силовиків, 60-річний уродженець Української РСР через телеграм «установив контакт із представником спецслужб України та за його завданням готував терористичний акт на одному з великих промислових підприємств в Уральському федеральному окрузі».

Під час затримання, як стверджують у ФСБ, чоловік нібито чоловік відкрив по силовиках вогонь і був убитий пострілами у відповідь.

Слідчий комітет Росії повідомив, що проти чоловіка було порушено справу за підозрою в «підготовці до теракту», незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, незаконному обігу вибухових пристроїв та «зазіханні на життя співробітників правоохоронних органів».

Це вже 87-й випадок із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли співробітники ФСБ повідомляють про вбивство підозрюваного під час затримання, підрахувало видання «Важные истории».