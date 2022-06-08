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У Берліні автомобіль в’їхав у натовп, є загиблий і поранені

Водія затримали (фото ілюстраційне)

У Берліні автомобіль в’їхав у групу людей, одна людина загинула, повідомили західні новинні агенції.

Інцидент стався на вулиці Ранкештрассе в районі Шарлоттенбурґ на заході Берліна.

За різними даними, постраждали від восьми до 30 людей, деякі зазнали тяжких травм.

Про те, чи чи був цей наїзд на людей навмисним, чи випадковим, наразі не повідомляють.

Водія затримали.

Нинішній інцидент стався поблизу того місця, де наприкінці 2016 року стався теракт – вантажівка в’їхала в натовп на різдвяному ярмарку. Жертвами стали щонайменше 12 людей, ще близько 50 були поранені.

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