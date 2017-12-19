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19 Грудень 2017, Київ 22:23
Новини | Міжнародні

Меркель обіцяє покращити протидію тероризму в роковини нападу в Берліні

Анґела Меркель під час вшанування пам'яті загиблих внаслідок минулорічного нападу в Берліні, 19 грудня 2017 року

Канцлер Німеччини Анґела Меркель пообіцяла поліпшити реагування влади на теракти. Виступаючи у столиці Німеччини 19 грудня у роковини нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, Меркель заявила, що цей напад зробив очевидною «слабкість держави» у підтримці тих, хто постраждав від тероризму.

«Ми зробимо все можливе не тільки для гарантування безпеки, але і для того, щоб допомогти тим, чиє життя було зруйноване чи зазнало змін, повернутися до звичного життя. Сьогодні – день скорботи, але також і день готовності ставати кращим», – сказала Меркель.

Напад на різдвяний ярмарок в Берліні стався 19 грудня минулого року. Шукач притулку з Тунісу Аніс Амрі, який перебував у полі зору влади протягом кількох місяців, в’їхав на вантажівці в ярмарок, внаслідок чого загинули 12 людей, ще 70 були поранені. Амрі, якому вдалося втекти з місця нападу, пізніше застрелила поліція Італії. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

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