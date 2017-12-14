У Берліні поліція провела спецоперацію щодо підозрюваних у зв’язках з «ІД»

У Берліні поліція і спецназ провели обшуки і затримали кілька людей, яких підозрюють у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Подробиць правоохоронці наразі не наводять.

Водночас, за даними німецьких ЗМІ, дехто із затриманих міг бути пов’язаний із вихідцем зі Тунісу Анісом Амрі, звинуваченим у нападі на різдвяному ярмарку в Берліні рік тому.

Напад на різдвяний ярмарок в Берліні стався 19 грудня минулого року. Тоді нападник в’їхав у натовп на викраденій вантажівці. Жертвами нападу стали 12 людей, близько півсотні були поранені.