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14 Грудень 2017, Київ 13:43
Новини | Міжнародні

У Берліні поліція провела спецоперацію щодо підозрюваних у зв’язках з «ІД»

Поліція Берліна партрулює територію поблизу різдвяного ярмарку після нападу, 22 грудня 2016 року

У Берліні поліція і спецназ провели обшуки і затримали кілька людей, яких підозрюють у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Подробиць правоохоронці наразі не наводять.

Водночас, за даними німецьких ЗМІ, дехто із затриманих міг бути пов’язаний із вихідцем зі Тунісу Анісом Амрі, звинуваченим у нападі на різдвяному ярмарку в Берліні рік тому.

Напад на різдвяний ярмарок в Берліні стався 19 грудня минулого року. Тоді нападник в’їхав у натовп на викраденій вантажівці. Жертвами нападу стали 12 людей, близько півсотні були поранені.

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