У Німеччині арештували сирійця за підозрою у плануванні теракту – прокуратура

Поліція Німеччини арештувала 19-річного сирійця за підозрою у підготовці вибуху, повідомляє прокуратура країни.

Чоловік, якого називають Ямен А., був арештований вранці 31 жовтня у північно-східному місті Шверін. Поліція обшукала помешкання затриманого і кілька інших будинків у регіоні.

За даними правоохоронців, він «планував і вже конкретно готувався до нападу з ісламістськими мотивами із використанням потужної вибухівки».

За повідомленням прокуратури, наміром затриманого було «вбити і поранити якомога більше людей».

«У результаті він почав закуповувати компоненти і хімічні речовини, необхідні для виробництва вибухового пристрою», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наразі невідомо, чи обрав підозрюваний конкретну мішень.

Ознак того, що він був членом екстремістської організації, немає, додали в прокуратурі. Влада Німеччини не повідомляє, коли підозрюваний прибув до країни.

Поліція Німеччини перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нападів ісламістів.

У грудні минулого року громадянин Тунісу в’їхав на вантажівці у різдвяний ярмарок у Берліні, внаслідок чого загинули 12 людей. Підозрюваного у нападі Аніса Амрі пізніше в Італії застрелила поліція. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.