Гамбурзький нападник був радикальним ісламістом – прокуратура

Чоловік, який напав з ножем на відвідувачів супермаркету в Гамбурзі був радикальним ісламістом, повідомляють у федеральній прокуратурі Німеччини.

«Виглядає, що дії були вчинені у контексті радикального ісламізму. Слідство встановило, що обвинувачений саморадикалізувався», – мовиться у заяві федеральних прокурорів, опублікованій 31 липня.

При цьому в заяві наголошується: немає свідчень, що підозрюваний, якого ідентифікують як Ахмад А., був членом угруповання «Ісламська держава», або ж якогось іншого.

Підозрюваний є народженим в Об’єднаних Арабських Еміратах палестинцем, якому відмовили в наданні притулку в Німеччині.

Напад у гамбурзькому супермаркеті стався минулої п’ятниці – 28-річний мігрант із ножем убив одну людину і ще шістьох поранив.