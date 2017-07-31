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31 Липень 2017, Київ 18:48
Новини | Міжнародні

Гамбурзький нападник був радикальним ісламістом – прокуратура

Місце нападу у Гамбурзі, Німеччина, 28 липня 2017 року

Чоловік, який напав з ножем на відвідувачів супермаркету в Гамбурзі був радикальним ісламістом, повідомляють у федеральній прокуратурі Німеччини.

«Виглядає, що дії були вчинені у контексті радикального ісламізму. Слідство встановило, що обвинувачений саморадикалізувався», – мовиться у заяві федеральних прокурорів, опублікованій 31 липня.

При цьому в заяві наголошується: немає свідчень, що підозрюваний, якого ідентифікують як Ахмад А., був членом угруповання «Ісламська держава», або ж якогось іншого.

Підозрюваний є народженим в Об’єднаних Арабських Еміратах палестинцем, якому відмовили в наданні притулку в Німеччині.

Напад у гамбурзькому супермаркеті стався минулої п’ятниці – 28-річний мігрант із ножем убив одну людину і ще шістьох поранив.

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