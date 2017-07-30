У Німеччині виключили терористичні мотиви стрілянини в дискотеці

Поліція в Німеччині виключила терористичні мотиви стрілянини в дискотеці в місті Констанці на півдні країни, внаслідок якої загинули дві людини і чотири були поранені.

Як сказав речник поліції Констанца Фріц Бецікофер, розслідування ще триває, але події, що сталися в дискотеці ввечері в суботу напередодні стрілянини, вже стали ясніші, і це дає можливість виключити підозру щодо тероризму.

За даними поліції, 34-річний нападник, що став одним із загиблих, був громадянином Іраку, що вже тривалий час жив у Німеччині і не був шукачем притулку.

За повідомленнями, нападник відкрив у ніч на неділю вогонь у дискотеці і вбив одну людину і важко поранив іще трьох, перш ніж його самого смертельно поранила поліція на виході з нічного клубу, і він теж помер у лікарні. Також у перестрілці нападника з поліцією поранений один поліцейський.

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив, що, за інформацією поліції Констанца, серед потерпілих унаслідок стрілянини громадян України немає.

Попередній напад у Німеччині стався у п’ятницю на півночі країни – тоді 28-річний мігрант із ножем убив одну людину і ще шість поранив у місті Гамбурзі. За даними поліції, той нападник іще до інциденту мав ознаки ісламської радикалізації, але не був екстремістом.