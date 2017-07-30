На півдні Німеччини сталася стрілянина на дискотеці, двоє загинули

У місті Констанці на півдні Німеччини дві людини загинули і ще чотири поранені, повідомила поліція.

Як мовиться в повідомленні, вогонь відкрив у дискотеці 34-річний нападник, убив одну людину і важко поранив іще трьох, перш ніж його самого смертельно поранила поліція на виході з нічного клубу, і він теж помер у лікарні. Також у перестрілці нападника з поліцією поранений один поліцейський.

За словами поліції, наразі не ясно, чи нападник діяв наодинці, в місті розмістили загони спецпризначенців.

Мотиви нападу ще не відомі.

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомив, що, за інформацією поліції Констанца, серед потерпілих унаслідок стрілянини громадян України немає.

Попередній напад у Німеччині стався у п’ятницю на півночі країни – тоді 28-річний мігрант із ножем убив одну людину і ще шість поранив у місті Гамбурзі. За даними поліції, той нападник іще до нападу мав ознаки ісламської радикалізації, але не був екстремістом.