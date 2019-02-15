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15 Лютий 2019, Київ 12:42
Новини | Міжнародні

У Берліні страйкують працівники громадського транспорту

Страйк не торкнувся роботи регіональних потягів і міської електрички (S-Bahn)

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У Берліні, де триває 69-й міжнародний кінофестиваль «Берлінале», близько 14 тисяч працівників громадського транспорту проводять попереджувальний страйк.

Акція триватиме до полудня за місцевим часом і вплине на сотні тисяч берлінців.

Страйк призвів до зупинки руху трамваїв, метро й більшості автобусів.

Акцію скликала одна з найбільших профспілок – Verdi. Учасники страйку вимагають поліпшення умов праці: скорочення кількості робочих годин і збільшення оплати.

Страйк не торкнувся роботи регіональних потягів і міської електрички (S-Bahn), повідомляє агентство dpa.

Переговори з владою в профспілці планують продовжити 5 березня.

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