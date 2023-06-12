Помер Сільвіо Берлусконі – італійські ЗМІ

У віці 86 років помер колишній прем’єр-міністр Італії, політик-популіст і медіамагнат Сільвіо Берлусконі. Про це повідомили італійські газети Corriere della Sera і La Repubblica.

За повідомленням, Берлусконі помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

У квітні лікарі Берлусконі підтвердили, що колишній прем’єр-міністр Італії вже деякий час страждає від хронічного раку крові. На час повідомлення він перебував у реанімації через легеневу інфекцію, хоча лише за тиждень до цього виписався з лікарні.

Медіамагнат Сільвіо Берлусконі тричі обіймав посаду голови уряду після того, як прийшов у політику 1994 року.

Наразі партія Берлусконі «Вперед, Італія» входить до владної коаліції, а сам експрем’єр від вересня минулого року засідав у Сенаті XIX скликання.