Бессент натякає на посилення тиску США на іранські авіакомпанії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон посилює тиск на Іран, націлившись на авіакомпанії країни, в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Тегеран знову відкрити Ормузьку протоку.

У дописі в соцмережі X Бессент заявив, що Сполучені Штати «закриють доступ обом іранським авіакомпаніям до місць посадки, заправки та продажу квитків», хоча він не уточнив, яких перевізників це стосується.

Національний авіаперевізник країни Iran Air раніше був санкціонований Держдепартаментом США, а іранська Mahan Air також була санкціонована.

Бессент попередив, що «лише задовільний результат переговорів покладе край низхідній спіралі».

Ця заява пролунала через день після того, як Вашингтон запровадив санкції проти іранського Управління у справах протоки Перської затоки (PGSA), яке регулює транзит через стратегічний водний шлях – Ормузьку протоку.

Іран посилив контроль над протокою після того, як американсько-ізраїльські удари 28 лютого спровокували регіональну війну. Незважаючи на припинення вогню, що діє з 8 квітня, американські та іранські війська знову обмінялися ударами 28 травня.



