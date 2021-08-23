На свята у столиці безпеку гарантують понад 10 тисяч правоохоронців – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що правоохоронці несуть посилену варту у зв’язку із святковими заходами в Києві – усього понад 10 тисяч осіб, які будуть до 25 серпня залучені до гарантування безпеки.

Йдеться, зокремА, про 3,5 тисяч нацгвардійців, 5,8 тисяч поліцейських, 1,4 тисячі працівників ДСНС.

«Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 бійців та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів. Організовано чергування 9 повітряних суден, з них один літак і два гелікоптери в аеропорті «Київ». У готовності перебуває 28 піротехнічних розрахунків. Мережа ситуаційних центрів Національної поліції з 21 серпня переведена на посилений режим роботи», – повідомили у МВС.

Нині через святкування Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві є значні обмеження в русі, про що влада попереджала неодноразово.