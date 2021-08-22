Фінальна репетиція параду: влада Києва попереджає про чергові обмеження руху

У Києві 22 серпня обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту низкою вулиць міста у зв’язку з фінальною, третьою репетицією військового параду до Дня Незалежності, що відбуватиметься на Хрещатику і Майдані.

Обмеження діятимуть від 15:30 до 01:15, попередили у Київській міській державній адміністрації.

Детальніше про те, які вулиці перекриють і який громадський транспорт змінить маршрут, читайте тут.

Перша репетиція пройшла 18 серпня, друга – 20 серпня.

День Незалежності України відзначають 24 серпня, загалом по Україні заплановані понад 150 святкових заходів.