Комунальники Львова рахуватимуть вуличних котів

Міська влада Львова повідомляє про підрахунок вуличних котів, що триватиме у місті з 26 по 30 червня 2019 року. Підрахунком займатиметься комунальне підприємство «Лев», яке опікується безпритульними тваринами.

За словами директорки комунального підприємства Оксани Кошак, цей підрахунок котів стане першим у світі.

«До сьогодні жоден муніципалітет, жодне місто світу не знайшло методики, завдяки якій можна було б порахувати і дізнатися, скільки котів проживає в тому чи іншому місті. Власне, ми будемо першими», – сказала вона під час прес-конференції 18 червня.

За словами Кошак, не знаючи точної кількості вуличних котів у місті, муніципальна влада не може розробити заходи з контролю їхньої кількості. Вона посилається на досвід підрахунку кількості вуличних собак, який вперше відбувся у Львові 2015 року. З того часу, стверджує голова КП, кількість безпритульних собак на вулицях міста скоротилася з 600 до 400.

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«Всі зазвичай вважають, що собака несе багато небезпек. Коти також створюють певний дискомфорт. Отже, ми маємо створити в нашому місті гармонію і для мешканців, і для цих тварин, які є природніми дератизаторами, несуть надзвичайно важливу складову у своїй діяльності, щоб вона була гуманною і підкріпленою містом», – сказала Кошак.​

Співзасновник міжнародної платформи Animal-ID.Info Віктор Копач стверджує, що методика, розроблена для цього підрахунку, зацікавила місцеву владу в інших містах України і за кордоном.

«Наступні підрахунки будуть проходити в Німеччині, в інших містах України. У нас фактично 15 країн вже в черзі стоїть, бо всі хочуть знати, яка кількість котів, і це дійсно велика проблема», – каже він.

Як пояснюють оранізатори, для підрахунку місто розіб’ють на сектори. Котів рахуватимуть так звані опікуни, до яких долучатимуть помічників-волонтерів. Учасники підрахунку отримають доступ до мобільного застосунку, куди треба буде завантажувати світлини котів, що мешкають у певному секторі, і деталі про них, якщо такі є.

За даними Кошак, у базі даних комунального підприємства «Лев» зареєстровано близько 200 опікунів вуличних тварин.

2014 року міська влада Львова визнала вуличних котів частиною екосистеми міста і заборонила їх виловлювати, окрім як для стерилізації, вакцинації та у випадках, коли вони несуть загрозу життю та здоров’ю людей.