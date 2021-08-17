Кількість безробітних в Україні зменшилася на третину – Мінекономіки

На сьогодні кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становить 315 тисяч, повідомив перший віцепрем’єр, міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, це на 179 тисяч осіб або 36 % менше, ніж станом на аналогічний період минулого року.

«Збільшення рівня зайнятості та зменшення кількості безробітних – результат запровадження урядових програм з підтримки розвитку економіки та бізнесу», – вважає Любченко.

Він проанонсував додаткові заходи щодо створення робочих місць.

«Мета – економіка повинна відновлюватися, та кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися, попри ті виклики, як то можливі нові карантинні обмеження, пов’язані з новими мутаціями коронавірусу як в Україні, так і у світі», – сказав він.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що ВВП у ІІ кварталі 2021 року збільшився на 5,4 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Водночас агентство Bloomberg повідомило, що економіка України знову перейшла у стан рецесії на тлі наслідків пандемії та підвищення облікової ставки Національним банком України для уникнення інфляції.