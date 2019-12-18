Біатлон: у французькому Ансі відбудеться останній у 2019 році етап Кубка світу

У французькому альпійському містечку Ансі цього тижня відбудеться етап Кубка світу з біатлону, третій у сезоні і останній у календарному 2019 році.

Програму змагань відкриють 19 грудня чоловіки, які проведуть спринтерську гонку. 20 грудня відбудеться жіночий спринт. Субота буде днем гонок переслідування, а на неділю заплановані перші в сезоні гонки з масовим стартом, у яких беруть участь по 30 найкращих біатлоністів і біатлоністок.

Склад українських команд не змінився порівняно з другим етапом, який відбувся минулого тижня в австрійському Гохфільцені. З тих, кого вболівальники «синьо-жовтих» звикли бачити в головному змаганні, не приїхали до Ансі Сергій Семенов і Анастасія Меркушина. 18 грудня вони стартують в австрійському Обертілліаху на етапі Кубка IBU, де відбудуться короткі індивідуальні гонки. До першої команди Семенов і Меркушина можуть приєднатися вже після Нового року, коли відбудеться четвертий етап Кубка світу в німецькому Обергофі.