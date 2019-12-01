Біатлон: українці невдало виступили в першій особистій гонці сезону

Чоловіча збірна України невдало розпочала виступи в особистих змаганнях на першому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Остерсунді.

Найкращим серед українців у спринті став Артем Прима, який з двома неточними пострілами в «стійці» фінішував 35-м. Решта «синьо-жовтих» фінішувала за межами залікової зони: Руслан Ткаленко став 46-м, Антон Дудченко – 51-м, Тарас Лесюк – 53-м, лідер збірної Дмитро Підручний – 64-м із чотирма неточними пострілами.

Переміг норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, якому компанію на п’єдесталі склали старший брат Тар’єй Бьо і росіянин Матвій Єлісеєв.

О 16:30 за Києвом змагальну програму Остерсунда продовжить спринт у жінок.

Далі в програмі першого етапу Кубка світу – індивідуальні гонки серед чоловіків (4 грудня) та жінок (5 грудня). На наступних вихідних відбудуться класичні естафети – чоловіча (7 грудня) і жіноча (8 грудня).