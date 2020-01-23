Біатлон: Артем Прима став найкращим серед українців в індивідуальній гонці в Поклюці

У словенській Поклюці індивідуальною гонкою серед чоловіків розпочався шостий етап Кубка світу з біатлону. Найкращим серед українців у класичному змаганні на дистанції 20 кілометрів із чотирма вогневими рубежами став Артем Прима. Він припустився двох промахів і фінішував 18-м. Дмитро Підручний із таким же стрілецьким результатом став 30-м, Сергій Семенов – 40-м.

А перемогли стовідсоткові снайпери, які ще й швидко біжать. Першим фінішував норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, який повернувся на Кубок світу після двотижневої відпустки з нагоди народження сина. Лише 11 секунд йому програв француз Мартен Фуркад, на 26 секунд відстав ще один француз Фаб’єн Клод.

Завдяки цьому виступу в індивідуальній гонці Прима і Підручний здобули право в неділю змагатися серед 30 провідних біатлоністів світу в гонці з масовим стартом.

У п’ятницю в Поклюці індивідуальну гонку проведуть жінки. Майже одразу після старту, запланованого на 15:15 за Києвом, вирушить на трасу Олена Підгрушна, у якої четвертий стартовий номер. 30-ю вирушить на трасу Юлія Джима, 41-ю – Дар’я Блашко, 78-ю – Анастасія Меркушина, 82-ю – Юлія Журавок. Етап у Поклюці пропускають сестри Валя та Віта Семеренки, які за індивідуальною програмою готуються до чемпіонату світу. Головне змагання сезону в середині лютого прийматиме італійський Антхольц-Антерсельва.