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28 листопада 2019, Київ 15:58
Новини | Спорт

Біатлон: усі українці здобули залікові очки в стартовій гонці сезону

Сергій Семенов на біатлонній трасі

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Усі шестеро українських біатлоністів, які в норвезькому Шушені вийшли на старт першої гонки нового сезону в Кубку IBU, фінішували серед 40 найкращих у спринті серед 115 учасників.

Найвищий результат серед «синьо-жовтих» показав Андрій Доценко, якому навіть три промахи на «стійці» не завадили стати дев’ятим. 13-м фінішував досвідчений Сергій Семенов, 16-м став Богдан Цимбал, 17-м – Віталій Труш, 26-м – Антон Дудченко, 37-м – Руслан Бригадир.

Переміг у гонці німець Лукас Фратцшер, другим став австрієць Гарольд Леммерер, третім – норвежець Александр-Ф’єльд Андерсен.

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