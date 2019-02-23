Біатлон: тренери назвали склад чоловічої збірної України на чемпіонат світу

Після спринтерської гонки чемпіонату Європи, що триває в білоруських Раубичах, головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра назвав склад команди на чемпіонат світу, який стартує 7 березня в шведському Остерсунді.

«Можу назвати п’ятьох спортсменів, які будуть виступати на чемпіонаті світу: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко і Руслан Ткаленко. Ми не маємо стільки спортсменів, як норвежці, німці, росіяни, які можуть краще стратегічно готуватись. Але скажу, що маємо ще час до чемпіонату світу. Там я впевнений, що Підручний, Прима і решта спортсменів будуть краще готові», – цитує наставника ресур UA: Біатлон.

Раніше 23 лютого олімпійський чемпіон Тар’єй Бьо в білоруських Раубичах здобув золоту на чемпіонаті Європи, який для норвезького біатлоніста є одним із етапів підготовки до головного старту сезону, чемпіонату світу в шведському Остерсунді. Лідер української команди Дмитро Підручний після вдалої першої стрільби був серед лідерів, але два промахи в «стійці» позбавили його шансів у боротьбі за нагороди. Інші представники України також не змогли скласти конкуренцію провідним біатлоністам.