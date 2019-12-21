Біатлон: українка Блашко вперше здобула право виступити в масстарті

Українка Дарія Блашко вперше у кар’єрі здобула право виступити в гонці з масовим стартом – змаганні елітарної тридцятки світового біатлону. У цьому спортсменці, яка розпочинала займатися біатлоном у Білорусі, допоміг успішний виступ у гонці переслідування – після гідного результату в спринті на третьому етапі Кубка світу, що триває у французькому Ансі.

Завдяки стовідсотковій влучності Блашко змогла піднятися з 30-го місця на 17-те. Компанію молодій спортсменці складе досвідчена Олена Підгрушна, яка змінила дев’яте місце у спринті на 12-те в переслідуванні. Підгрушна схибила двічі, і це не дозволило поліпшити результат.

У заліковій зоні фінішували ще троє українок: Віта Семеренко піднялася з 50-го місця на 22-ге, Юлія Джима – з 38-го на 23-тє, Валя Семеренко – з 55-го на 38-ме.

Виграла переслідування переможниця спринту норвежка Тіріл Екгоф, другою стала її співвітчизниця Інгрід-Ландмарк Тандреволд, третьою – швейцарка Лена Хекі.

Серед чоловіків у масстарті Україну представдятиме лише Дмитро Підручний, який з п’ятьма промахами опустився з 18-го місця на 20-те.

Виграв змагання норвежець Йоганнес-Тінгнес Бьо, другим став француз Кантен Фійон Має, третім – ще один норвежець Ветле-С’ястад Крістіансен.

Чоловіки розпочнуть гонку з масовим стартом у неділю о 13:10 за Києвом, жінки – о 15:15. Ці змагання завершать програму стартів в Ансі.