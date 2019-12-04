Біатлон: у «французький день» у заліковій зоні фінішували двоє українців

Двоє лідерів збірної України з біатлону змогли фінішувати серед перших 40 учасників індивідуальної гонки, яка 4 грудня продовжила змагальну програму першого етапу Кубка світу у шведському Остерсунді. Дмитро Підручний з трьома промахами став 20-м, Артем Прима з чотирма невлучними пострілами – 38-м.

Найкраще за всіх із непростим вітром Остерсунда впоралися французи, які окупували перші чотири рядки фінішного протоколу. Статус лідера підтвердив Мартен Фуркад, компанію на подіумі йому склали Сімон Дестьйо та Кантен Фійон Має.

5 грудня о 17:20 на старт індивідуальної гонки вийдуть жінки. Україну представлятимуть Валя та Віта Семеренки, Дарія Блашко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.