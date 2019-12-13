Валя Семеренко фінішувала в десятці найкращих у спринті в Гохфільцені

Українська біатлоністка Валя Семеренко, яка відкривала стартовий протокол спринту на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені, змогла фінішувати в чільній десятці. Українка стала однією з біатлоністок, яким вдалося закрити всі мішені, але ходом конкурувати з лідерками світового біатлону не змогла.

Також високий результат з одним промахом показала Олена Підгрушна, яка повернулася на Кубок світу після змагань на Кубку IBU. Капітан збірної показала високу швидкість на останньому колі і змогла стати 12-ю.

До гонки переслідування відібралися також Віта Семеренко (52-га позиція) та Юлія Джима (55-та), які настріляли по три кола штрафу.

Перемогла італійка Доротея Вірер, другою стала норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд, третьою – росіянка Світлана Миронова.

О 15:20 спринтерську гонку розпочнуть чоловіки.

Жінки в суботу змагатимуться в естафеті.