Біатлон: жіноча збірна України спробує нову фінішерку в естафеті

Тренерський штаб збірної України з біатлону ухвалив спробувати на четвертому етапі жіночої естафети, яка 8 грудня завершує перший етап Кубка світу в шведському Остерсунді, нову фінішерку – ексросіянку Дарію Блашко.

Упродовж багатьох років на останньому етапі в естафетах бігла капітан команди Олена Підгрушна, але нині олімпійська чемпіонка набирає форму на змаганнях Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів). У березні на чемпіонаті світу, який також приймав Остерсунд, «бронзу» Україні приніс квартет у складі Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко.

Перші три етапи в сьогоднішній естафеті є варіантом того переможного складу. На першому етапі в складі «синьо-жовтих» виступить Анастасія Меркушина, на другому – Юлія Джима, на третьому – Віта Семеренко.

Початок естафети – о 16:30 за Києвом.

7 грудня високий результат змогла показати чоловіча збірна України, яка в естафеті фінішувала шостою, хоча виступала не оптимальним складом (Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний). Перемогли в естафеті норвежці, другими стали французи, третіми – італійці.