Біатлон: норвежці виграли змішану одиночну естафету в Остерсунді, українці п’яті

Український дует у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної фінішував п’ятим у змішаній одиночній естафеті на чемпіонаті світу, що триває в шведському Остерсунді.

Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний видав ще один майже ідеальний старт, закривши всі мішені та продемонструвавши швидкість на рівні провідних конкурентів. На фінішному колі в боротьбі за п’яте місце українець випередив представника російської команди.

Анастасія Меркушина видала два різних етапи: на стартовому вона, влучно стріляючи, передала естафету серед лідерів, а на третьому етапі не змогла конкурувати ані за швидкістю, ані за влучністю, використавши одразу п’ять додаткових патронів. Анастасія відправила Дмитра на останній етап із майже півхвилинним відставанням від лідера, що для швидкоплинної гонки є дуже великим гандикапом.

Виграли мікст зіркові норвежці, Марте Олсбю-Ройселанд та Йоганнес Тінгнес Бьо, другими стали італійці, третіми – господарі змагання шведи.