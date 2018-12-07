Українські біатлоністки очолили Кубок націй

Жіноча збірна України з біатлону за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки) очолила загальний залік Кубка націй.

Така висока позиція стала можливою завдяки бронзовому успіху в одиночному міксті та перемозі Юлії Джими в індивідуальній гонці. Після цього тріумфу в суботу, 8 грудня, Джима вийде на старт спринту в жовтому бібі лідерки загального заліку Кубка світу.

В Кубку націй збірна України має 706 балів, на п’ять очок випереджаючи француженок і на 16 – норвежок.

Кубок націй визначає представництво команд на змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Лише п’ять перших команд можуть виставляти на кожну гонку максимальну кількість учасників – п’ять.