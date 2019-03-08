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08 Березень 2019, Київ 13:41
Новини | Суспільство

Валя Семеренко відкриє жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону

Українська біатлоністка Віта Семеренко (на фото) вийде на спринт однією з останніх, у неї 91-й номер

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Українська біатлоністка Валя Семеренко за результатами жеребкування отримала перший стартовий номер у спринтерській гонці на чемпіонаті світу, що триває в шведському Остерсунді.

Крім Валі Семеренко, Україну в першому особистому змаганні світової першості представлять Юлія Джима (37-й номер), Анастасія Меркушина (66-й) та Віта Семеренко (91-й).

Всього на старт гонки, яка розпочнеться 8 березня о 17:15 за Києвом, вийдуть 95 біатлоністок.

7 березня збірна України посіла сьоме місце серед 26 команд-учасниць змішаної естафети, яка відкривала програму змагань на чемпіонаті світу в Остерсунді.

Ірина Меркушина (в центрі) провела чудовий перший етап, передавши естафету майже водночас із лідерами
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