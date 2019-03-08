Валя Семеренко відкриє жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону

Українська біатлоністка Валя Семеренко за результатами жеребкування отримала перший стартовий номер у спринтерській гонці на чемпіонаті світу, що триває в шведському Остерсунді.

Крім Валі Семеренко, Україну в першому особистому змаганні світової першості представлять Юлія Джима (37-й номер), Анастасія Меркушина (66-й) та Віта Семеренко (91-й).

Всього на старт гонки, яка розпочнеться 8 березня о 17:15 за Києвом, вийдуть 95 біатлоністок.

7 березня збірна України посіла сьоме місце серед 26 команд-учасниць змішаної естафети, яка відкривала програму змагань на чемпіонаті світу в Остерсунді.