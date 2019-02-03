Україна випередила Німеччину та Росію в медальному заліку юніорського ЧС-2019 з біатлону

Завдяки «золотому дублю» Катерини Бех на юніорському чемпіонаті світу з біатлону збірна України випередила в медальному заліку змагання такі сильні команди, як німецька та російська. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Першими в списку найкращих стали біатлоністи Норвегії, в активі яких чотири золотих, одна срібна і п'ять бронзових медалей. Далі в цьому заліку французи (2 – 2 – 2), словенці (2 – 2 – 0) та швейцарці (2 – 1 – 0), п'ятими стали українці (2 – 0 – 0).

Німецькі біатлоністи здобули дев'ять медалей, але «золото» у них лише одне (1 – 5 – 3), а в активі росіян – лише по одному «золоту» і «сріблу».

Всього медалі на чемпіонаті світу, який 3 лютого завершився у словацькому Брезно-Осрблі, здобули представники 15 країн.