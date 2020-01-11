У чоловічій естафеті в Обергофі українські біатлоністи фінішували десятими

У третій змагальний день четвертого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі завершилась чоловіча естафета, де збірна Норвегії, як і в жіночій естафеті, здобула перемогу.

«Знову перемогу святкує команда Норвегії. Боротьба за перемогу розгорнулась до самого фінішу. Ветле-С’ястад Крістіансен зумів на фініші випередити Кантена Фійона-Майє і приніс перемогу своїй команді. На третьому місці розмістились Німеччина. Україна, попри важкий старт, два коли штрафу від Артема Тищенка на стійці першого етапу, зуміла піднятись на 10-ту позицію», – йдеться на сайті Федерації біатлону України.

Україну в естафеті представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

Раніше сьогодні в жіночій естафеті українки фінішували шостими.

12 січня заплановані мас-старти – о 13:45 у жінок, о 15:30 – у чоловіків.