Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 січня 2020, Київ 16:22
Новини | Суспільство

Біатлон: у жіночій естафеті в Обергофі українки фінішували шостими

Віта Семеренко з українським прапором святкує перемогу в класичній естафеті в Обергофі, архівне фото, 2012 рік

Дивитись коментарі

У третій змагальний день етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі завершилась жіноча естафета, де збірна Норвегії здобула третю поспіль перемогу, на другому місці розташувалась команда Швеції, Франція – третя.

«Українки, попри важкий початок в цій гонці, зуміли фінішувати на шостій позиції. Штрафне коло від Анастасії Меркушиної відкинуло команду на 17-те місце після першого етапу, але зусиллями Юлії Джими, Валі Семеренко і Олени Підгрушної команда фінішувала в ТОП-6», – йдеться на сайті Федерації біатлону України.

Чемпіон світу Дмитро Підручний має коротку відпустку у зв'язку з народженням сина
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Українські біатлоністи без свого лідера виступлять у спринті в Обергофі

Естафета у чоловіків стартує о 15:15. Україну представлятимуть Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG