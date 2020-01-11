Біатлон: у жіночій естафеті в Обергофі українки фінішували шостими

У третій змагальний день етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі завершилась жіноча естафета, де збірна Норвегії здобула третю поспіль перемогу, на другому місці розташувалась команда Швеції, Франція – третя.

«Українки, попри важкий початок в цій гонці, зуміли фінішувати на шостій позиції. Штрафне коло від Анастасії Меркушиної відкинуло команду на 17-те місце після першого етапу, але зусиллями Юлії Джими, Валі Семеренко і Олени Підгрушної команда фінішувала в ТОП-6», – йдеться на сайті Федерації біатлону України.

Естафета у чоловіків стартує о 15:15. Україну представлятимуть Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов.