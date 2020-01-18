Біатлон: українська чоловіча естафета фінішувала восьмою в Рупольдингу

Українська чоловіча естафетна команда в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Антона Дудченка і Дмитра Підручного фінішувала восьмою на етапі Кубка світу, що триває в німецькому Рупольдингу. Українці впоралися зі стрільбою, використавши лише шість додаткових патронів на восьми вогневих рубежах, але за швидкістю не змогли конкурувати з провідними командами.

Перемогли в естафеті зі значним відривом французи, другими стали норвежці, в складі яких був відсутній Йоганнес Тінгнес Бьо, третє місце здобули австрійці.

У неділю п’ятий етап Кубка світу в Рупольдингу завершиться гонками переслідування як у жінок, так і в чоловіків.