Українці стали третіми в одиночній змішаній естафеті на Кубку IBU

Українські біатлоністи Віталій Труш і Юлія Журавок стали третіми в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) в словацькому Брезно-Осрблі, повідомляє сайт Федерації біатлону України. Український дует зразково відпрацював на вогневих рубежах, використавши лише два додаткових патрони, але за швидкістю дещо поступався конкурентам.

Першими фінішували норвежці, другими стали французи, а Юлія Журавок на фініші до останніх метрів боролася з німкенею Штефані Шерер, і в результаті виграла в суперниці 0,2 секунди.

Тим часом, жіноча спринтерська гонка відкриє 15 січня о 15:30 за Києвом програму змагань на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону. Україну в цьому виді програми представлятимуть Олена Підгрушна (17-й стартовий номер), Юлія Джима (30-й), Валя Семеренко (49-й), Віта Семеренко (58-й) та Дар’я Блашко (100-й).