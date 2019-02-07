У Канаді стартують змагання сьомого етапу Кубка світу з біатлону

У канадському Кенморі 7 лютого розпочинаються змагання сьомого етапу Кубка світу з біатлону. Вони проходитимуть на тлі екстремальних погодних умов. Синоптики попередили, що температура повітря в провінції Альберта у дні змагань 7-10 лютого може опуститися до -30 градусів. Через це Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив скоротити сьогоднішню дистанцію індивідуальних гонок і вніс зміни у розклад змагань.

Відповідно до рішення IBU, довжина дистанції для чоловічої індивідуальної гонки складе 15 кілометрів замість 20-ти, жіночої – 12,5 кілометрів замість 15. При цьому, штрафний час за промах – 45 секунд.

Так, сьогодні о 21:20 стартує коротка індивідуальна гонка серед чоловіків, о 23:55 – серед жінок.

Коротка індивідуальна гонка на етапі Кубка світу пройде вперше. Раніше цей формат спеціально ввели і випробували на Кубку IBU як альтернативу класичній індивідуальній гонці за екстремальних погодних умов.

Від України серед жінок виступатимуть Олена Підгрушна, Юлія Джима, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Марія Кручова, Яна Бондар. Серед чоловіків – Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.