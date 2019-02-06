Біатлон: скорочено дистанцію індивідуальних гонок на етапі Кубка світу через сильний мороз

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив рішення скоротити дистанцію індивідуальних гонок на етапі Кубка світу в канадському Кенморі через сильний мороз, повідомляє Федерація біатлону України з посиланням на Норвезького громадського мовника.

«Довжина дистанції чоловічої «індивідуалки» складе 15 кілометрів замість 20-ти, жіночої – 12,5 кілометрів замість 15», – йдеться в повідомленні.

За правилами IBU, проводити старти при температурі нижче ніж -20 градусів не можна.

Синоптики прогнозують, що температура в Кенморі у найближчі дні може опуститися до -30 градусів, наразі там стовпчики термометрів показують -24.

З 7 до 11 лютого у Кенморі, на південному заході канадської провінції Альберта, розіграють шість комплектів нагород – індивідуальні гонки серед жінок і чоловіків, 9 лютого – естафети, 10-го – мас-старт.

Від України серед жінок виступатимуть Олена Підгрушна, Юлія Джима, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Марія Кручова, Яна Бондар. Серед чоловіків – Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.