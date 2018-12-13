Біатлон: українська пара здобула «бронзу» в естафеті на етапі Кубка IBU

На етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) в італійському Ріднау збірна України в складі Юлії Журавок та Віталія Труша стала третьою в одиночній змішаній естафеті.

Українська пара продемонстрували найкращу стрільбу серед усіх учасників естафети, використавши на восьми вогневих рубежах лише два додаткових патрони. Журавок із незначним відривом відправила Труша на останній етап гонки лідером, але Віталій не зміг втримати першу позицію.

Випередили Журавок і Труша команди Росії та Німеччини.

Кубок IBU – це змагання переважно для резервних складів команд-учасниць Кубка світу. Цей турнір також використовують і провідні біатлоністи планети для відновлення кондицій після травм. Приміром, за Німеччину в цій естафеті змагалася дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Далмаєр.

Основні склади команд сьогодні з жіночого спринту розпочнуть змагання на другому етапі Кубка світу. Вже точно відомо, що Юлію Джиму через нездужання в складі української команди замінить Ольга Абрамова. Якщо до неділі Юлія відновиться, вона зможе взяти участь у першій у сезоні естафеті.