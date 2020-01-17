Біатлон: у Рупольдингу відбудеться жіноча естафета

У німецькому Рупольдингу на п’ятому етапі Кубка світу 17 січня відбудеться жіноча естафета, початок гонки – о 15:30 за Києвом. Українська збірна виступить у такому складі: Віта Семеренко бігтиме на першому етапі, далі боротьбу розпочне Юлія Джима, продовжить Валя Семеренко, фінішером тренери знову довірили бути Олені Підгрушній.

16 січня вдало провели спринт українські чоловіки – четверо з п’яти фінішували в заліковій зоні, а Артем Прима і Дмитро Підручний завдяки влучній стрільбі і досить високій швидкості змогли опинитися в чільній десятці, на восьмому і десятому місцях відповідно. Переміг у спринті француз Мартен Фуркад.