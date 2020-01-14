Біатлон: у Рупольдингу відбудеться п’ятий етап Кубка світу

Провідні біатлоністи планети переїхали з Обергофа, який приймав четвертий етап Кубка світу, до іншого німецького містечка Рупольдинга, де 15 січня розпочнеться п’ятий етап змагань. У день, який передує старту, зазвичай відбуваються офіційні тренування, якщо це дозволяють погодні умови.

Синоптики обіцяють біатлоністам дещо комфортніші умови, ніж у туманному і вітряному Обергофі. В перші дні етапу буде хмарно з проясненнями, очікується незначна мінусова температура вночі і помірні плюси вдень. Такі умови дозволяють організаторам зберегти цілісність трас, тому гонки навряд чи перебуватимуть під загрозою скасування.

Першими на старт вийдуть жінки, які 15 січня о 15:30 за Києвом розпочнуть спринт. Чоловіки таку ж гонку проведуть 16 січня в той же час. У п’ятницю на вболівальників очікує жіноча естафета, в суботу змагатимуться чоловічі квартети. Завершать біатлонну програму в Рупольдингу недіільні гонки переслдування.