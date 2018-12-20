Біатлон: троє українців фінішували в заліковій зоні в спринті в Чехії

Троє з чотирьох українських біатлоністів фінішували в заліковій зоні спринтерської гонки на третьому етапі Кубка світу, який 20 грудня розпочався в чеському Нове Место.

Дмитро Підручний закрив усі 10 мішеней і був найшвидшим серед українців – це 19-те місце і 1 хвилина 25,6 секунди відставання від такого ж влучного норвежця Йоганнеса Бьо, який на старті сезону не має собі рівних. Поруч із ним на приховому подіумі розташувалися росіянин Олександр Логінов (21 секунда відставання) і швед Мартін Понсіулома (54,2 секунди).

Артем Прима з одним промахом програв переможцеві дві хвилини і став 34-м, Сергій Семенов, попри точну стрільбу, фінішував 35-м. Єдиним серед українців, хто не зміг фінішувати в чільній групі, став Артем Тищенко з двома промахами. Він показав 73-й результат, і для нього перший триместр сезону вже завершений.

21 грудня на трасу в Нове Место вийдуть жінки. Україну представлятимуть Валя Семеренко (третій стартовий номер), Олена Підгрушна (22-й), Юлія Джима (59-й), Анастасія Меркушина (75-й) і Віта Семеренко (87-й).