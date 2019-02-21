Біатлон: українці програли змішану одиночну естафету на чемпіонаті Європи

Українська команда, яка складалася з новоспеченої віце-чемпіонки Європи Юлії Журавок та Дмитра Підручного, невдало провела першу естафету континентального чемпіонату, який триває в білоруських Раубичах.

Журавок не змогла показати свій максимум за швидкістю ходу по дистанції після вчорашнього тріумфу, а Підручний може відчувати ефект реакліматизації після повернення з заокеанських етапів Кубка світу. У підсумку з одним колом штрафу і 10 додатковими патронами український дует фінішував 11-м.

Перемогли в цій естафеті росіяни, другими стали шведи, третіми – французи.

О 18:00 в Раубичах відбудеться класична змішана естафета.