Біатлон: Меркушина стала восьмою в спринті на чемпіонаті Європи

Анастасія Меркушина стала найкращою серед українських біатлоністок у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи, що триває в білоруських Раубичах. З одним невлучним пострілом українка фінішувала восьмою, програвши чемпіонці 1 хвилину 12,4 секунди.

Перемогла, закривши 10 мішеней, шведка Мона Брорссон. Вона була кращою за двох титулованих призерок, росіянку Катерину Юрлову-Перхт (один промах) і шведку Ханну Еберг (два невлучніх постріли).

Решта українок виступили гірше за Меркушину.

Раніше невдало змагалися в спринті у Раубичах і українські чоловіки.