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20 Грудень 2018, Київ 17:45
Новини | Суспільство

Біатлон: У Чехії в спринті на Кубку світу стартують четверо українців

Всього на старт вийдуть 107 біатлоністів

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Четверо українців сьогодні вийдуть на старт першої гонки третього етапу Кубка світу з біатлону, який приймає чеське Нове Место.

У чоловічому спринті першим серед українських біатлоністів розпочне змагатися Сергій Семенов, у якого 14-й стартовий номер. 44-м піде на 10-тикілометрову дистанцію з двома стрільбами Артем Прима, 59-м – Дмитро Підручний, 85-м – Артем Тищенко.

Всього на старт вийдуть 107 біатлоністів, початок гонки – о 18:30 за київським часом.

Завтра в Нове Место також зі спринту розпочнуть змагання жінки.

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