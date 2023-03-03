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Байдену видалили ракове утворення на шкірі, подальше лікування не потрібне – лікар Білого дому

Утворення на шкірі Байдену видалили в середині лютого, лікар каже: подальше лікування не потрібне

Лікар Білого дому Кевін О’Коннор 3 березня повідомив, що минулого місяця президентові США Джо Байдену видалили з шкіри на грудях ракове утворення. Йдеться про базальноклітинну карциному.

О’Коннор, який довго працює лікарем 80-річного Байдена, сказав, що «усю ракову тканину було успішно видалено» під час планового медичного огляду президента 16 лютого.

Подальше лікування не потрібне, сказав лікар.

Базальноклітинна карцинома – один з найпоширеніших і легких для лікування форм раку, особливо якщо виявити на ранніх стадіях. О’Коннор сказав, що він не має тенденції до поширення, як інші види раку.

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