Байден упав на церемонії вручення дипломів випускникам. У Білому домі кажуть: з ним «усе гаразд»

Президент США Джо Байден 1 червня спіткнувся і упав на сцені під час церемонії вручення дипломів випускникам Академії американських ВПС у штаті Колорадо.

Двоє співробітників служби охорони президента одразу ж допомогли йому підвестися. Байден потому вказав на місце, де втратив рівновагу.

Речник Білого дому Бен Лаболт повідомив у твітері, що президент перечепився через мішок із піском. Лаболт зазначив, що з президентом «усе гаразд».

Джо Байден вважається найстарішим політиком на посаді президента США.