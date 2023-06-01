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Байден упав на церемонії вручення дипломів випускникам. У Білому домі кажуть: з ним «усе гаразд»

Президент США перечепився через мішок із піском, кажуть в Білому домі

Президент США Джо Байден 1 червня спіткнувся і упав на сцені під час церемонії вручення дипломів випускникам Академії американських ВПС у штаті Колорадо.

Двоє співробітників служби охорони президента одразу ж допомогли йому підвестися. Байден потому вказав на місце, де втратив рівновагу.

Речник Білого дому Бен Лаболт повідомив у твітері, що президент перечепився через мішок із піском. Лаболт зазначив, що з президентом «усе гаразд».

Джо Байден вважається найстарішим політиком на посаді президента США.

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