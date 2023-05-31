Американка, яка звинуватила президента США Джо Байдена в сексуальних домаганнях, коли працювала в його офісі в Сенаті, заявила, що переїжджає до Росії. Про це Тара Рід сказала 30 травня на заході, який спонсорувало російське пропагандистське видання Sputnik.

«Я почуваюся оточеною захистом і безпекою», – сказала Рід.

Під час прямої трансляції до неї приєдналася Марія Бутіна, росіянка, яка відсиділа майже 18 місяців у в’язниці в США за звинуваченням у тому, що вона була незареєстрованою іноземною агенткою.

У травні 2020 року Тара Рід, яка звинуватила Байдена в домаганнях, закликала політика вийти з президентської гонки.

За повідомленням Associated Press, інтереси Тари Рід представляв Дуґлас Віґдор. Цей адвокат був одним із провідних спонсорів виборчої кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

Про звинувачення Тари Рід стало відомо в середині квітня 2020 року. Жінка заявила, що 27 років тому піддавалася сексуальним домаганням з боку Байдена. За словами Рід, в 1993 році політик в одному з коридорів Капітолію без дозволу цілував її, торкався і наполягав на інтимних відносинах. Тоді Рід розповіла про домагання лише матері, подрузі, брату і колишній колезі.

Байден неодноразово заперечував звинувачення у домаганнях. Кілька засобів масової інформації досліджували заяви Рід, але не змогли їх підтвердити.